Тяжелая атлетика

Ингушский тяжелоатлет Амир Балаев стал победителем юношеского первенства Москвы

0

Ингушский спортсмен Амир Балаев стал победителем юношеского первенства Москвы по тяжёлой атлетике.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Балаев выступил в весовой категории до 89 кг. В рывке он поднял 114 кг и побил рекорд России в своей возрастной группе. Толчок — 138 кг.

Тренируется Амир в столице России под руководством своего отца, заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике Руслана Балаева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники отправили в зону СВО первые письма «Новогодней почты»
Из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров
Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места
Экс-руководитель МЧС возглавил администрацию Сунженского района Ингушетии
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе РГО «Первые шаги зимы по России»
В Ингушетии 15 декабря пройдет акция по сдаче крови
В Ингушетии семьям мобилизованных выделят земельные участки
Ингушские студенты передали продукты питания для мобилизованных
Ингушские юнармейцы стали победителями всероссийского конкурса «Покорители неба»
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Сурхахи
Ингушский воин Адам Хамхоев изображен на новых почтовых марках

Главное

Яндекс.Метрика

 