Ингушский тяжелоатлет Амир Балаев стал победителем юношеского первенства Москвы

Ингушский спортсмен Амир Балаев стал победителем юношеского первенства Москвы по тяжёлой атлетике.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Балаев выступил в весовой категории до 89 кг. В рывке он поднял 114 кг и побил рекорд России в своей возрастной группе. Толчок — 138 кг.

Тренируется Амир в столице России под руководством своего отца, заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике Руслана Балаева.