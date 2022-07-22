Ингушский тяжелоатлет Азраил Плиев выступит на турнире для профессионалов «Путь к Олимпу»

Плиев является победителем прошлогоднего юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике. В сумме двух упражнений он смог поднять тогда 340 кг.

Атлет тренируется в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево, а также в специализированном зале для тяжелоатлетов в Назрани под руководством Мурада Галаева.

Соревнования пройдут 22-24 июля на стадионе «Салют Гераклион».

«Путь к Олимпу» — это отличный шанс для профессионалов вновь продемонстрировать свое мастерство на помосте, а любителям — попробовать свои силы на соревновательной площадке«, — отметили в спортклубе «Чингиз», который представляет Плиев.

Напомним, Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» Фонд «Гераклион» учредил и впервые провел в 2016 году. С каждым годом турнир привлекает все больше внимания: на арену СК «Салют Гераклион» съезжаются профессиональные тяжелоатлеты с разных уголков страны.