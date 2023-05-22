Премьера

Ингушский ТЮЗ готовится к сдаче нового спектакля

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В Театре юного зрителя Ингушетии идут последние репетиции перед премьерой нового спектакля по драме А. С. Пушкина «Скупой рыцарь», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, сдача спектакля в постановке Ахмеда Льянова состоится 30 мая. В нем задействованы актеры Кациев Батарбек, Цуроев Азамат, Абиев Магомед, Льянова Радимхан, Янгульбаев Эмир, Гарданов Мурад и Мухиева Зара.

В спектакле звучит музыка композитора Александра Чередниченко. Художник-сценограф — Софья Шахновская, художник-постановщик — Руслан Ярыжев.

«В спектакле показано, как жадность может разрушить самые близкие отношения», — добавил собеседник.

 

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