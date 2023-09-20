Ингушский ТЮЗ покажет «Крысиный бунт» на фестивале в Майкопе

По словам нашего собеседника, ингушские актеры представят сегодня в 12 часов в Большом зале филармонии Адыгеи спектакль по пьесе Асет Хамчиевой «Крысиный бунт». Вход свободный.

Напомним, фестиваль на адыгейской земле проходит уже в шестой раз, в нем принимают участие профессиональные театральные коллективы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Показы проходят в залах Концертного и Театрального объединений Адыгеи. Все спектакли можно посмотреть бесплатно.