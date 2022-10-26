Ингушский ТЮЗ представил пятигорским зрителям два своих спектакля

На сцене детского театра кукол «Золотой ключик» состоялись показы спектаклей «Чуче» Михаила Андреева и «Красная шапочка» Шарля Перро в постановке Вадима Домбровского.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Ингушский ТЮЗ познакомил пятигорского зрителя со своими работами. Тогда это были «Чуче» в постановке Вадима Домбровского (смешная и трогательная история о деревянном мальчишке, дружбе и справедливости) и «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» в постановке главного режиссера театра Лейлы Хадзиевой.