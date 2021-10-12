Ингушский ТЮЗ представит в Чебоксарах спектакль по повести Бориса Шадыжева «В седой древности»

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Ингушский театр юного зрителя 15 октября в 15:00 представит в Чувашском государственном театре кукол спектакль по повести Бориса Шадыжева «В седой древности», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Это фантастическая история о том, как двое ребят попадают в прошлое к своим предкам и участвуют в разных интересных событиях, которые откладывают отпечаток на их дальнейшей жизни. Ребята делают для себя вывод, что надо следовать традициям и законам отцов.

Показ спектакля в постановке Лейлы Хадзиевой состоится в рамках II Международного фестиваля театров кукол «Карусель сказок». Событие пройдет в рамках проекта «Пушкинская карта».

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