Ингушский ТЮЗ представит в Чебоксарах спектакль по повести Бориса Шадыжева «В седой древности»

Это фантастическая история о том, как двое ребят попадают в прошлое к своим предкам и участвуют в разных интересных событиях, которые откладывают отпечаток на их дальнейшей жизни. Ребята делают для себя вывод, что надо следовать традициям и законам отцов.

Показ спектакля в постановке Лейлы Хадзиевой состоится в рамках II Международного фестиваля театров кукол «Карусель сказок». Событие пройдет в рамках проекта «Пушкинская карта».