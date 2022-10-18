Ингушский ТЮЗ представит в Пятигорске два спектакля

С 21 по 24 октября артисты ТЮЗа будут играть в театре кукол «Золотой ключик» в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Юным жителям Пятигорска будут представлены спектакли в постановке Вадима Домбровского «Чуче» и «Красная шапочка».

Программа «Большие гастроли» реализуется согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.