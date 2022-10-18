Театр

Ингушский ТЮЗ представит в Пятигорске два спектакля

0

Ингушский государственный театр юного зрителя едет на гастроли в Пятигорск, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

С 21 по 24 октября артисты ТЮЗа будут играть в театре кукол «Золотой ключик» в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Юным жителям Пятигорска будут представлены спектакли в постановке Вадима Домбровского «Чуче» и «Красная шапочка».

Программа «Большие гастроли» реализуется согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
40 предпринимателям Ингушетии выплатили миллионные долги после вмешательства прокуратуры
«Партийный десант» единороссов проверил ход строительства школы в селе Экажево Ингушетии
Художница из Норвегии преподнесла в дар музею ИЗО Ингушетии свою картину
Молодежь из Кабардино-Балкарии прошла по местам боевой славы Ингушетии
В Ингушетии юнармейскому отряду «Орлята» присвоено имя Героя России Адама Хамхоева
На ремонт подстанции «Юго-Западная» в Ингушетии направлено порядка 2 млн рублей
В Ингушетии популяризируют безналичную оплату проезда в общественном транспорте
Дебошир из Ингушетии ответит в суде за нападение на полицейского
В Национальную библиотеку Ингушетии поступил альманах «Мой родной язык»
Юный ингушский спортсмен Ислам Хазбиев стал победителем Всероссийских соревнований по джиу-джитсу
Ингушский грэпплер Гафур Ужахов стал победителем первенства мира

Главное

Яндекс.Метрика

 