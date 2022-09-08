Театр

Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Асият Хамчиевой «Крысиный бунт»

0

Ингушский театр юного зрителя приглашает на новый спектакль по пьесе Асият Хамчиевой в постановке главного режиссера Лейлы Хадзиевой «Крысиный бунт», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

В основе сюжета — старинная ингушская легенда о конфликте добра и зла между людьми и в самом человеке. Изюминкой постановки стали танцевальные номера хореографа Юнуса Кодзоева.

Показы состоятся 8 и 9 сентября, начало — в 14:00.

Билеты можно приобрести на сайте ТЮЗа и в кассе, доступно также обладателям «Пушкинской карты».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии рано утром произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к Фестивалю культуры и спорта народов Юга России
Власти Ингушетии отреагировали на жалобы о сборе денег с родителей дошкольников
В Минобрнауки подтвердили получение сообщений о минировании школ и детсадов в Ингушетии
Жительницу Ингушетии уличили в незаконном получении более 3,5 млн рублей соцвыплат
Более 160 предпринимателей примут участие в форуме «Деловая Ингушетия - 2022»
Глава Ингушетии поздравил народ Карачаево-Черкесии с вековым юбилеем республики
В Назрановском районе Ингушетии провели очередную акцию «Собери ребенка в школу»
В Ингушетии поисковики провели разведывательные работы на местах боев в годы ВОВ
В НБ Ингушетии проходит выставка к 120-летию со дня рождения ученого Мурата Базоркина
Видеолюбителей из Ингушетии приглашают к участию в фестивале о народном творчестве

Главное

Яндекс.Метрика

 