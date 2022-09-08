Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Асият Хамчиевой «Крысиный бунт»

В основе сюжета — старинная ингушская легенда о конфликте добра и зла между людьми и в самом человеке. Изюминкой постановки стали танцевальные номера хореографа Юнуса Кодзоева.

Показы состоятся 8 и 9 сентября, начало — в 14:00.

Билеты можно приобрести на сайте ТЮЗа и в кассе, доступно также обладателям «Пушкинской карты».