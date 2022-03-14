Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль «Подвиг горянки»

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На сцене Ингушского театра юного зрителя состоятся показы спектакля в постановке художественного руководителя Лейлы Хадзиевой «Подвиг горянки», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В основу сюжета положена история жизни славной дочери ингушского народа Асият Тутаевой, врача, первой женщины-горянки кандидата медицинских наук, проявившей доблесть в годы Великой Отечественной войны и героически погибшей от рук фашистов.

В спектакле представлена одна из страниц трагедии семьи Тутаевых в годы сталинского произвола. Пока сестры Тутаевы, Асият и Нина, воевали на фронте, их семью вместе со всем ингушским народом как врагов Родины 23 февраля 1944 года депортировали в суровые степи Казахстана. А 29 октября 1944-го под украинским городом Тернополь гитлеровцы казнили дочь клейменного собственной властью народа. Асият предпочла смерть предательству и, по словам очевидцев, геройски встретила её, оставаясь до конца верной присяге Родине и непоколебимым принципам отца, вложенным в неё с детства: «Не согнуться! Не дрогнуть! Не выдать! Не предать!»

Показы состоятся 15, 16 и 17 марта, начало — в 14:00.

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