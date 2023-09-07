Ингушский ТЮЗ примет участие в фестивале «Театральное Зазеркалье» в Адыгее

Фестиваль, организаторами которого являются Минкультуры и филармония Республики Адыгея, пройдет в Майкопе с 19 по 21 сентября.

Ингушский ТЮЗ представит спектакль «Крысиный бунт» по пьесе Аси Хамчиевой в постановке Лейлы Хадзиевой. Показ состоится 20 сентября в 12:00 мск в большом зале филармонии.

Всего в рамках фестиваля на разных площадках будет представлено шесть постановок адыгейских театров, а также коллектива из Армавира. Вход на все спектакли свободный.