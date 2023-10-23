Ингушский вольник Исмаил Сапралиев завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире в Дагестане

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, воспитанник ДЮСШ с. п. Долаково выступал на соревнованиях в весовой категории до 48 кг. Тренирует борца Беслан Ганиев.

Отмечается, что эти соревнования второй раз проходили в многофункциональном спортцентре имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, на «Анжи-Арене». За медали и денежные призы сражались порядка 350 вольников из России, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.