Ингушский вольник Исмаил Сапралиев завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире в Дагестане
Ингушский спортсмен Исмаил Сапралиев завоевал бронзовую медаль на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей 2007-2009, 2010-2012 годов рождения «Силач» в г. Каспийске.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, воспитанник ДЮСШ с. п. Долаково выступал на соревнованиях в весовой категории до 48 кг. Тренирует борца Беслан Ганиев.
Отмечается, что эти соревнования второй раз проходили в многофункциональном спортцентре имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, на «Анжи-Арене». За медали и денежные призы сражались порядка 350 вольников из России, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.