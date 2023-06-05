Вольная борьба

Ингушский вольник Магомед Евлоев завоевал бронзовую медаль на международном турнире

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Ингушский спортсмен Магомед Евлоев завоевал бронзовую медаль на международном рейтинговом турнире по вольной борьбе в Бишкеке.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, 500 сильнейших атлетов, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира, оспаривали лидерство на коврах площадки Bishkek Arena.

Отмечается, что Евлоев выступал на данных соревнованиях в составе сборной Таджикистана в весовой категории до 74 кг и занял третье место.

Магомед стартовал с 1/8 финала, в котором победил казахстанского борца Нуркожа Кайпанова со счетом 8:6, в четвертьфинале одолел соперника из Монголии со счетом 2:0. В полуфинальной встрече ингушский борец незначительно уступил азербайджанцу Гаджиеву, поединок завершился со счетом 3:3, однако по последнему действию победу отдали оппоненту Евлоева.

В поединке за бронзу Евлоев одержал красивую победу на туше над представителем Грузии Отари Багаури.

 

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