Ингушский врач стал обладателем премии «ПроДокторов»

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Портал «ПроДокторов» уже второй год проводит всероссийскую медицинскую премию. Самую масштабную премию, основанную на отзывах пациентов.

Первое место в рейтинге онкологов республики, по мнению пациентов, стал врач высшей категории, хирург-онколог Республиканского онкологического диспансера Сулейман Халитович Ужахов. Невозможно сосчитать всех, кому доктор помог излечиться, вернуть здоровье.

Если после приема люди оставляют отзывы и благодарят врачей, значит, эти специалисты успешно справляются с профессиональными задачами. И основатели портала «ПроДокторов» решили отмечать лучших врачей народными наградами.

Победителей определили по отзывам, которые оставили пользователи сайта за год — с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. Кстати, свое мнение на портале высказали 500 тысяч человек. Врачи и клиники, получившие максимальное количество положительных отзывов, и стали призерами премии по специализациям, каждый в своем регионе.

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