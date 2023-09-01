Футбол

Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев признан лучшим футболистом команды

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Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев признан лучшим футболистом команды в августе текущего года.

По информации портала ingfootball, талантливый голкипер одержал победу в голосовании болельщиков, проводимом на официальном сайте клуба.

Отмечается, что в прошлом месяце Хазбулат Хамхоев вышел в старте во всех пяти матчах пермяков, дважды сыграл на ноль и отбил решающий мяч в кубковой серии пенальти против ФК «Торпедо-Миасс». Также ингушский спортсмен был признан организаторами турнира лучшим вратарём седьмого тура чемпионата.

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