Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев признан лучшим футболистом команды

По информации портала ingfootball, талантливый голкипер одержал победу в голосовании болельщиков, проводимом на официальном сайте клуба.

Отмечается, что в прошлом месяце Хазбулат Хамхоев вышел в старте во всех пяти матчах пермяков, дважды сыграл на ноль и отбил решающий мяч в кубковой серии пенальти против ФК «Торпедо-Миасс». Также ингушский спортсмен был признан организаторами турнира лучшим вратарём седьмого тура чемпионата.