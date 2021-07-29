Ингушский журналист Хава Абадиева оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК России

В ходе заседания 28 июля Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок аккредитации СМИ для работы на предстоящих выборах. Согласно документу, журналистам придется подтверждать свою принадлежность к СМИ. ЦИК конкретизировал права журналистов с учетом трехдневного голосования. Также было прописано право присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты, подтверждено право на фото- и видеофиксацию этих действий.

«Настоящий журналист будет спокойно работать, объективно освещая процесс выборов. Меньше будет провокаторов из большого числа общественных организаций. В Ингушетии нет необходимости вмешиваться в работу избирательных комиссий — информация доступна. Важнее уважать права граждан, не распространяя слухи, говорить и показывать процесс выборов», — полагает Хава Абадиева.

Конечно, подчеркивает Абадиева, у журналиста может быть свое, в том числе критическое, мнение о происходящем, и он, безусловно, вправе высказывать его в СМИ, но он не должен вмешиваться в организацию голосования, не должен подменять собой наблюдателя.

«Меры аккредитации СМИ на выборах, предложенные ЦИК России, действительно разумные. Работа журналиста заключается в том, чтобы объективно подать проверенную информацию. Необходимо, прежде всего, соблюдать профессиональную этику. В последние годы я всё чаще участвую в выборах, и на участке часто приходится отвечать на вопросы избирателей, которые ещё не остановились в своём выборе. В общении с людьми журналист должен быть объективным, опираясь на достоверные факты», — заключила Хава Абадиева.

По её мнению, действующий порядок будет устраивать реальных журналистов, планирующих заниматься освещением выборов.