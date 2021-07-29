Ингушский журналист Хава Абадиева оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК России
Журналист, специальный корреспондент ГТРК «Ингушетия» Хава Абадиева (награждена республиканским орденом «За заслуги») считает, что порядок работы СМИ на предстоящих выборах будет устраивать реальных журналистов и может расстроить только провокаторов.
В ходе заседания 28 июля Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок аккредитации СМИ для работы на предстоящих выборах. Согласно документу, журналистам придется подтверждать свою принадлежность к СМИ. ЦИК конкретизировал права журналистов с учетом трехдневного голосования. Также было прописано право присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты, подтверждено право на фото- и видеофиксацию этих действий.
«Настоящий журналист будет спокойно работать, объективно освещая процесс выборов. Меньше будет провокаторов из большого числа общественных организаций. В Ингушетии нет необходимости вмешиваться в работу избирательных комиссий — информация доступна. Важнее уважать права граждан, не распространяя слухи, говорить и показывать процесс выборов», — полагает Хава Абадиева.
Конечно, подчеркивает Абадиева, у журналиста может быть свое, в том числе критическое, мнение о происходящем, и он, безусловно, вправе высказывать его в СМИ, но он не должен вмешиваться в организацию голосования, не должен подменять собой наблюдателя.
«Меры аккредитации СМИ на выборах, предложенные ЦИК России, действительно разумные. Работа журналиста заключается в том, чтобы объективно подать проверенную информацию. Необходимо, прежде всего, соблюдать профессиональную этику. В последние годы я всё чаще участвую в выборах, и на участке часто приходится отвечать на вопросы избирателей, которые ещё не остановились в своём выборе. В общении с людьми журналист должен быть объективным, опираясь на достоверные факты», — заключила Хава Абадиева.
По её мнению, действующий порядок будет устраивать реальных журналистов, планирующих заниматься освещением выборов.