Ингушское отделение «Бессмертного полка России» награждено благодарственным письмом

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Региональное отделение «Бессмертного полка России» в Ингушетии награждено благодарственным письмом за вклад в проведение акции онлайн, посвященной празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Миннаца республики.

Торжественная церемония награждения состоялась в Музее Победы, на V съезде Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Ингушетию на съезде представляли руководитель штаба регионального отделения Ибрагим Барахоев и руководитель исполкома Юсуп Ахильгов.

139 делегатов со всей страны собрались в Москве, чтобы обсудить ключевые вопросы движения и подвести итоги проделанной работы. Также состоялись выборы руководящих органов «Бессмертного полка России» — в ходе общего голосования были определены сопредседатели и члены центрального штаба, представители центральной контрольно-ревизионной комиссии, руководитель исполкома.

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