Ингушское отделение «Юнармии» объявляет конкурс в честь своего 5-летия

В честь этой даты в республике пройдет юнармейский онлайн-конкурс «Нам 5 лет!». Для участия в конкурсе нужно в формате видео поздравить движение с днем рождения и рассказать, как повлияло на вас вступление в братство юнармейцев. Затем отправить видео в «Инстаграм» @unarmia_ing или на WhatsApp- 8(963)174-14-40.

Авторы самых оригинальных поздравлений получат подарки от ингушской «Юнармии».

Видео можно присылать до 12:00 25 ноября 2021 г.