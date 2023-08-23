Ингушское региональное отделение «СоюзМаш России» приняло участие в донорской акции
В рамках соглашения члены регионального отделения «СоюзМаш России» с Федеральным медико-биологическим агентством России приняли участие в донорской акции по программе массового добровольного донорства крови.
Пункт забор крови был развернут на территории Республиканской станции переливания крови. После обязательного медосмотра добровольцы прошли процедуру донации, сдав по 450 мл крови — это безопасное количество для здорового человека.
«Это доступный каждому маленький подвиг, который спасает жизни людей. Каждому из нас может понадобиться помощь, и если моя кровь в этот момент будет находиться там, где она нужна, я буду счастлив помочь людям, попавшим в трудную ситуацию», — сказал член молодежного совета Ингушского регионального отделения «СоюзМаш России» Илез Темерханов
По словам председателя Ингушского регионального отделения «СоюзМаш России» Мустафы Цурова, донорство занимает особое место в числе мероприятий Союза машиностроителей России. Ключевым моментом этого мероприятия стало заключение договора между региональным отделением союза и Республиканской станцией переливания крови о социальном партнёрстве по развитию программы массового добровольного донорства крови.
Как отметил Мустафа Цуров, подписанное соглашение придаст новый импульс добровольному донорскому движению среди жителей республики.