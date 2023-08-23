Ингушское региональное отделение «СоюзМаш России» приняло участие в донорской акции

Пункт забор крови был развернут на территории Республиканской станции переливания крови. После обязательного медосмотра добровольцы прошли процедуру донации, сдав по 450 мл крови — это безопасное количество для здорового человека.

«Это доступный каждому маленький подвиг, который спасает жизни людей. Каждому из нас может понадобиться помощь, и если моя кровь в этот момент будет находиться там, где она нужна, я буду счастлив помочь людям, попавшим в трудную ситуацию», — сказал член молодежного совета Ингушского регионального отделения «СоюзМаш России» Илез Темерханов

По словам председателя Ингушского регионального отделения «СоюзМаш России» Мустафы Цурова, донорство занимает особое место в числе мероприятий Союза машиностроителей России. Ключевым моментом этого мероприятия стало заключение договора между региональным отделением союза и Республиканской станцией переливания крови о социальном партнёрстве по развитию программы массового добровольного донорства крови.

Как отметил Мустафа Цуров, подписанное соглашение придаст новый импульс добровольному донорскому движению среди жителей республики.