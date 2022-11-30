Газоснабжение

Ингушское УФАС признало незаконным бездействие теплоснабжающей организации из-за долга за потребленный газ

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии рассмотрело жалобу ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» на бездействие МУП «ЖКХ города Малгобека», которое выразилось в неисполнении обязательств по оплате потребленного газа.

После получения уведомления об ограничении поставки газа в связи с просроченной задолженностью организация не предприняла мер по ее погашению для обеспечения бесперебойного теплоснабжения добросовестных потребителей.

По результатам рассмотрения жалобы Ингушское УФАС усмотрело в бездействии теплоснабжающей организации нарушение антимонопольного законодательства России и выдало предписание об устранении нарушений.

Специалисты юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» регулярно проводят претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за потребленный газ с теплоснабжающих организаций. Наиболее действенной мерой остается ограничение поставки газа.

«Статус теплоснабжающей организации не позволяет нам произвести ограничение поставки газа за просроченную задолженность на общих основаниях. В этой связи нашим юридическим отделом ведется работа по формированию практики привлечения теплоснабжающих организаций к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства за создание угрозы отключения коммунального ресурса добросовестным потребителям тепла», — отметил начальник юридического отдела «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики, входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

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