Ингушское УФАС признало незаконным бездействие теплоснабжающей организации из-за долга за потребленный газ
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии рассмотрело жалобу ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» на бездействие МУП «ЖКХ города Малгобека», которое выразилось в неисполнении обязательств по оплате потребленного газа.
После получения уведомления об ограничении поставки газа в связи с просроченной задолженностью организация не предприняла мер по ее погашению для обеспечения бесперебойного теплоснабжения добросовестных потребителей.
По результатам рассмотрения жалобы Ингушское УФАС усмотрело в бездействии теплоснабжающей организации нарушение антимонопольного законодательства России и выдало предписание об устранении нарушений.
Специалисты юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» регулярно проводят претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за потребленный газ с теплоснабжающих организаций. Наиболее действенной мерой остается ограничение поставки газа.
«Статус теплоснабжающей организации не позволяет нам произвести ограничение поставки газа за просроченную задолженность на общих основаниях. В этой связи нашим юридическим отделом ведется работа по формированию практики привлечения теплоснабжающих организаций к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства за создание угрозы отключения коммунального ресурса добросовестным потребителям тепла», — отметил начальник юридического отдела «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики, входит в Группу «Газпром межрегионгаз».