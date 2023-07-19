Ингушское УФАС России возбудило дело в отношении МУП «Малгобек-Водоканал»

«По итогам проведенной проверки Ингушском УФАС России было установлено, что монополист злоупотребил своим доминирующим положением на товарном рынке оказания услуг по водоснабжению, ущемив интересы добросовестных потребителей, путем нарушения установленного законодательством порядка ограничения или прекращения водоснабжения», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства, запрещающего лицам, занимающим доминирующее положение на рынке, ущемлять права и интересы неопределенного круга лиц, Ингушским УФАС России возбуждено дело. Сообщается, что о ходе его рассмотрения антимонопольщики будут информировать население.