Ингушское УФАС выявило, что реклама KFC нарушает законодательство

Как сообщили газете «Ингушетия» в управлении, установлено, что в городе Назрани, вдоль ФАД Р-217 «Кавказ», на рекламном щите располагается баннер следующего содержания «АВТО/ 24 часа. KFC.1 км»

При буквальном понимании данной рекламы у потенциального потребителя складывается впечатление, что через 1 км он сможет подкрепиться в дороге, перекусить. Однако вводится в заблуждение, поскольку сделать это может лишь через 3 км.

В целях защиты интересов потребителей, управлением было принято решение возбудить дело по признакам нарушения Закона «О рекламе». В ходе рассмотрения дела ответчик не смог подтвердить свою правоту, представ какие- либо доказательства.

По итогам рассмотрения дела, в целях защиты потребителей, выдано предписание об устранении нарушения, также виновное должностное лицо будет привлечено к административной ответственности.