Ингушское землячество столицы России представило республику на фестивале «Дружная Москва»

Фестиваль стал площадкой для съезда Союза студенческих землячеств Москвы, в котором приняли участие татарское, калмыцкое, якутское, адыгское, карачаево-балкарское, грузинское, башкирское, дагестанское, азербайджанское, киргизское и ингушское землячества.

Студенты из Ингушетии угощали гостей мероприятия своими национальными блюдами на презентации кухонь 14 народов России и стран СНГ, а также стали участниками выставки национальных костюмов, где была представлена традиционная одежда двух десятков народов.

На сцене «Известия Hall», где проходил фестиваль, выступили артисты и национальные коллективы, среди которых были Хава Евлоева, Александр Панайотов, Яна Габбасова, Ринат Хабиров, Аскер Бербеков, команды КВН Премьер-лиги и многие другие.

«Гости фестиваля не могли не отметить атмосферу настоящего праздника, дружбы и братства, где каждый открыл для себя что-то новое и интересное», — отметили организаторы, которые смогли объединить в одном месте много разных народов, познакомить гостей с их традициями и культурой, провести актуальные панельные дискуссии на темы «Москва: вызовы и лучшие возможности для самореализации» и «Формула успеха», а также удивить призами и насыщенной концертной программой.

Мероприятие, которое прошло в онлайн и оффлайн форматах, привлекло более 10 тысяч зрителей.