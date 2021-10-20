Фестиваль

Ингушское землячество столицы России представило республику на фестивале «Дружная Москва»

0

В столице Российской Федерации прошел первый этнофестиваль «Дружная Москва», участие в котором приняли представители Ингушетии, проживающие в мегаполисе, сообщил представитель Всероссийского межнационального союза молодежи.

Фестиваль стал площадкой для съезда Союза студенческих землячеств Москвы, в котором приняли участие татарское, калмыцкое, якутское, адыгское, карачаево-балкарское, грузинское, башкирское, дагестанское, азербайджанское, киргизское и ингушское землячества.

Студенты из Ингушетии угощали гостей мероприятия своими национальными блюдами на презентации кухонь 14 народов России и стран СНГ, а также стали участниками выставки национальных костюмов, где была представлена традиционная одежда двух десятков народов.

На сцене «Известия Hall», где проходил фестиваль, выступили артисты и национальные коллективы, среди которых были Хава Евлоева, Александр Панайотов, Яна Габбасова, Ринат Хабиров, Аскер Бербеков, команды КВН Премьер-лиги и многие другие.

«Гости фестиваля не могли не отметить атмосферу настоящего праздника, дружбы и братства, где каждый открыл для себя что-то новое и интересное», — отметили организаторы, которые смогли объединить в одном месте много разных народов, познакомить гостей с их традициями и культурой, провести актуальные панельные дискуссии на темы «Москва: вызовы и лучшие возможности для самореализации» и «Формула успеха», а также удивить призами и насыщенной концертной программой.

Мероприятие, которое прошло в онлайн и оффлайн форматах, привлекло более 10 тысяч зрителей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии ввели QR-коды о вакцинации от Covid-19
Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года
Калиматов раскритиковал подрядчика за вырубку деревьев при реконструкции театра юного зрителя
Региональный модельный центр дополнительного образования создадут в Ингушетии
В Ингушском госуниверситете прошел региональный этап Первой анатомической олимпиады
В Ингушетии не будут принуждать людей делать прививку против Covid-19
В Ингушетии переписано 31,5 тыс. человек
Артисты Ингушского ТЮЗа представили в Чебоксарах спектакль «В седой древности»
Бывший глава села Экажево попал под следствие за незаконное выделение земель
Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги
Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Главное

Яндекс.Метрика

 