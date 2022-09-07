Футбол

Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в расширенный состав сборной России

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Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед осенним учебно-тренировочным сбором.

Как сообщил портал ingfootball, всего в списке 35 футболистов, в том числе ингушский полузащитник питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев. Он вызывается в сборную России с октября 2019 г., за которую провёл 12 матчей и забил один гол.

Напомним, сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии.

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