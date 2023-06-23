Дзюдо

Ингушского спортсмена Джафара Костоева включили в топ-10 лучших дзюдоистов мира

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Ингушский спортсмен Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ по дзюдо, был включён в топ-10 лучших дзюдоистов мира в весовой категории до 100 кг.

Накануне по завершении Международного рейтингового турнира по дзюдо QAZAQSTAN BARYSY GRAND SLAM 2023 обновился Мировой рейтинг дзюдоистов по версии IJF (Международная федерация дзюдо).

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Джафар Костоев, занявший второе место на рейтинговом турнире в Астане, поднялся сразу на семь позиций и занимает девятое место среди дзюдоистов в весовой категории до 100 кг.

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