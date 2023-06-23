Ингушского спортсмена Джафара Костоева включили в топ-10 лучших дзюдоистов мира

Накануне по завершении Международного рейтингового турнира по дзюдо QAZAQSTAN BARYSY GRAND SLAM 2023 обновился Мировой рейтинг дзюдоистов по версии IJF (Международная федерация дзюдо).

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Джафар Костоев, занявший второе место на рейтинговом турнире в Астане, поднялся сразу на семь позиций и занимает девятое место среди дзюдоистов в весовой категории до 100 кг.