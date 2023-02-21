Ингушского волонтёра Азамата Мархиева наградили на общероссийском семинаре штабов #МЫВМЕСТЕ
В рамках общероссийского семинара региональных штабов #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону прошла церемония награждения, где более 150 волонтёрам были выделены специальные награды.
Как сообщили в Коммолодёжи республики, добровольцы получили, в том числе, почётные грамоты, благодарственные письма Президента России, медали «За отвагу», ордена Дружбы. В число награжденных вошел и представитель Ингушетии Азамат Мархиев, волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Отмечается, что летом 2022 года доброволец в составе сводного отряда всероссийской общественной молодёжной организации принимал участие в организации восстановления города Волноваха Донецкой Народной Республики, где показал себя с ответственной стороны и был выдвинут руководством регионального отделения для награждения.