Ингушского волонтёра Азамата Мархиева наградили на общероссийском семинаре штабов #МЫВМЕСТЕ

Как сообщили в Коммолодёжи республики, добровольцы получили, в том числе, почётные грамоты, благодарственные письма Президента России, медали «За отвагу», ордена Дружбы. В число награжденных вошел и представитель Ингушетии Азамат Мархиев, волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Отмечается, что летом 2022 года доброволец в составе сводного отряда всероссийской общественной молодёжной организации принимал участие в организации восстановления города Волноваха Донецкой Народной Республики, где показал себя с ответственной стороны и был выдвинут руководством регионального отделения для награждения.