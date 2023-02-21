Джиу-джитсу

Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

0

Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, что подтверждает высшую степень мастерства в этом виде спорта.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», обладатели чёрных поясов BJJ являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».

Напомним, Илез Хашагульгов возглавляет Федерацию джиу-джитсу Ингушетии, базирующуюся в г. Сунже. Не так давно он стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя
В Назрани начали профилактическую очистку городских коллекторов
Студенты колледжа Ингушетии почтили память жертв трагических событий февраля 1944 года
Провалы в сфере ЖКХ стали причиной увольнения заместителя мэра и директора МУП Назрани
Единороссы Ингушетии передали продукты семьям военнослужащих, участвующих в СВО
В Ингушетии планируется проведение 22 февраля митинга в поддержку Путина и СВО
Эксперты рассказали, сколько лет придется копить на новый дом в Ингушетии
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в памятный  день 23 февраля  
В Ингушетии открыт 231 пункт для проведения дополнительной вакцинации от полиомиелита
В Сунженском районе Ингушетии провели сход граждан по остро стоящим проблемам
В Ингушетии жительница соседнего региона пыталась незаконно получить маткапитал

Главное

Яндекс.Метрика

 