Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», обладатели чёрных поясов BJJ являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».

Напомним, Илез Хашагульгов возглавляет Федерацию джиу-джитсу Ингушетии, базирующуюся в г. Сунже. Не так давно он стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.