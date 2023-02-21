Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу
Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, что подтверждает высшую степень мастерства в этом виде спорта.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», обладатели чёрных поясов BJJ являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».
Напомним, Илез Хашагульгов возглавляет Федерацию джиу-джитсу Ингушетии, базирующуюся в г. Сунже. Не так давно он стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.