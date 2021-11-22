Ингушскому ученому Макке Албогачиевой присвоена степень доктора исторических наук

Докторскую диссертацию на тему «Ислам в социальной жизни ингушей: история, практика, институции (XVIII — начало XXI в.)» она успешно защитила в Институте востоковедения Российской академии наук.

Ученый впервые в науке исследовала и обобщила материалы по истории религиозных верований ингушей, прошедших в своем духовном развитии языческий, христианский и мусульманский периоды, начиная с XVIII в. и до XXI в.

Макка Султан-Гиреевна Албогачиева в 1984 году окончила Чечено-Ингушского государственный университет. В 1995 г. поступила на открытые аспирантские курсы в Европейском университете Санкт-Петербурга. В 2000 г. прошла курс обучения в «Школе практической генеалогии» при Российской национальной библиотеке. В 2001 г. стала соискателем отдела этнографии Кавказа МАЭ РАН. В 2003 г. была принята на работу в отдел этнографии Кавказа. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Этнография и история ингушского народа в письменных источниках конца XVIII — первой трети XX в.».

Является членом научного центра «Петрополь» при Санкт-Петербургском Доме национальностей. Член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член парижской Ассоциации кавказских исследований (Франция). Член редколлегии журналов «История, политика, право», «Платон», «Известия Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Ахриева». Автор многочисленных научных статей и монографии.