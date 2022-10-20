Ингушской футбольной команде РСШ «Ангушт» присуждена техническая победа над «Ротором»

Как сообщил портал ingfootball, решением комиссии за неправомерное участие в матче игроков, не оформленных в установленном порядке, аннулирован результат матча с присуждением поражения СК «Ротору» 0:3 и присуждением победы РСШ «Ангушт» 3:0.

Тренеру СК «Ротор» Константину Михайлову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год, и наложен штраф на волгоградцев в размере 50 тысяч рублей.

За агрессивное поведение нападающий РСШ «Ангушт» Адам Газдиев дисквалифицирован на 2 матча ЮФЛ Юг.

Напомним, команда РСШ «Ангушт» продолжает занимать первое место в турнирной таблице «Серебряной группы» ЮФЛ Юг. В следующем туре, 22 октября, малгобекчане примут на своем поле новороссийский «Черноморец».