Фестиваль

Ингушскую кухню представили на фестивале Wandi Warm Bazar в Москве

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Самый масштабный Wandi Warm Bazar за всю историю проекта стартовал в субботу в Москве. В фестивале мусульманских брендов и компаний, который стал местом встречи тысячи людей разных национальностей, конфессий и мировоззрений, принимает участие и Ингушетия.

Республику представляет ресторан Сунжа. Любители аутентичных деликатесов на фудкорте смогут увидеть и попробовать различные блюда от ингушских рестораторов.

В одном месте собрались 100 брендов и проектов со всего мира: из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Северного Кавказа, Турции, Франции.

Объединяющий фактор для участников — бренды и компании, изначально созданные мусульманами и для мусульман, но интересные многим и востребованные самой широкой аудиторией.

К маркетам присоединились и светские бренды, разделяющие ценности проекта: авторские аксессуары, органические бренды косметики, семейные пекарни, вареньевары, пасечники, ювелиры и многие другие.

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