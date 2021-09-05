Ингушскую кухню представили на фестивале Wandi Warm Bazar в Москве

Республику представляет ресторан Сунжа. Любители аутентичных деликатесов на фудкорте смогут увидеть и попробовать различные блюда от ингушских рестораторов.

В одном месте собрались 100 брендов и проектов со всего мира: из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Северного Кавказа, Турции, Франции.

Объединяющий фактор для участников — бренды и компании, изначально созданные мусульманами и для мусульман, но интересные многим и востребованные самой широкой аудиторией.

К маркетам присоединились и светские бренды, разделяющие ценности проекта: авторские аксессуары, органические бренды косметики, семейные пекарни, вареньевары, пасечники, ювелиры и многие другие.