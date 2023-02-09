Ингушскую мастерицу поощрили за участие в акции «Вышитая карта России»

Инициаторами акции, объединившей все регионы страны, а также новые территории — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, стали чувашские мастера.

Карта собрана из вышитых вручную национальными орнаментами фрагментов, повторяющих географические очертания субъектов России. Полотно поражает своими масштабами, его размер составляет 3 на 6,7 метра. Вес карты — 50 кг. В работе использовали кожу, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, золотые и серебряные нити.

Лидия Хамхоева изготовила фрагмент Ингушетии, но так как он на карте очень маленький, орнамент не удалось передать. Чтобы показать идентичность народа, мастерица вышила фрагмент в цветах ингушского флага с солярным знаком на белом фоне. А для выставки, которая демонстрировалась во время презентации вышитой карты России, она создала картину, на которой вышила национальный ковер «истинг» и башню Согласия в столице республики Магасе.

«Также творения Лидии Хамхоевой вошли в изданную Чувашским национальным музеем книгу-альбом „Вышитая карта России“, которая рассказывает об истории создания этого уникального полотна и демонстрирует богатые традиции вышивки народов России», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель музея ИЗО Алихан Гаирбеков.

По его словам, благодарственным письмом главы Чувашии отмечена также куратор проекта в Ингушетии главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.