Юнармия

Ингушскую молодежь будут обучать тактике выживания в условиях дикой природы в Доме Юнармии

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На базе пожарно-спасательного колледжа Сунжи состоялось открытие Дома Юнармии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального парламента.

«В церемонии открытия приняли участие члены комитета по образованию Народного собрания республики. Десятки юнармейцев смогут собираться в одном месте для развития и оттачивания мастерства и навыков начальной военной подготовки», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в центре будут проходить занятия по спортивной, военной и медицинской подготовке, творческие и интеллектуальные тренинги. Большое внимание планируется уделять патриотическому воспитанию, обучению подростков тактике выживания в условиях дикой природы.

Поздравляя педагогический коллектив и студентов колледжа, вице-спикер Аза Хашиева отметила, что открытие Дома Юнармии — это большой шаг в военно-патриотическом воспитании молодежи в республике.

Она уверена, что центр по подготовке юнармейцев будет способствовать развитию духовно-нравственных качеств, творческих и интеллектуальных способностей ребят, которые, несомненно, станут надежной опорой для Родины.

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