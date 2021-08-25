Ингушскую молодежь приглашают стать участниками международного волонтерского лагеря

В этом году лагерь пройдет в смешанном формате. С 21 по 25 сентября несколько тысяч человек в онлайн-формате будут участвовать в разработке Концепции развития международного сообщества волонтеров культуры, а также смогут присоединиться к панельным сессиям, образовательным практико-ориентированным модулям и интенсивам.

Затем с 18 по 24 октября лучшие волонтеры со всей страны соберутся в Уфе (Республика Башкортостан), где выработают наиболее эффективные кейсы в сфере культурного добровольчества.

Программа волонтерского лагеря охватит такие ключевые направления, как работа волонтеров с учреждениями культуры и культурными пространствами в городах, реализация творческих добровольческих проектов, сохранение объектов культурного наследия, организация волонтерских программ крупных культурных событий.

Российские и зарубежные эксперты поделятся опытом и расскажут об эффективных практиках волонтерской деятельности в культуре. Эксперты поделятся опытом создания и развития волонтерских сообществ в учреждениях культуры и привлечения добровольцев, внедрения системы поддержки волонтерства, обсудят механизмы популяризации добровольчества в сфере культуры, а также перспективы развития волонтерства в России и мире в условиях пандемии.