Ингушскую молодежь вовлекают в культурную жизнь республики

0

Председатель ингушского регионального волонтерского корпуса «Волонтеры культуры» Мухаммад Мальсагов провел встречу со студентами гуманитарного колледжа.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, основная цель мероприятия — узнать, что сегодня интересно молодежи, вовлечь их в культурную жизнь республики и рассказать о лучших и актуальных традициях ингушей и народов Кавказа.

Ребята послушали ряд историй, познакомились с волонтёрским движением ближе, а после рассказали о своих знаниях национальной культуры и изъявили желание помочь продвигать общественный культурный корпус среди своих сверстников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В массовом ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека
Глава Ингушетии встретился с бойцами-пограничниками перед отправкой в зону СВО
Власти города Назрани Ингушетии предотвратили незаконную стройку во дворе МКД
Ингушетия в десятке рейтинга регионов по росту совокупных доходов бюджета в прошлом году
Пять лет колонии и штраф получил житель Ингушетии за хранение гранаты
Ингушские школьники приобщились к театральному искусству
В Россельхозцентре по Ингушетии напомнили аграриям республики о важности проведения фитоэкспертизы
Руководитель газовых компаний Ингушетии Альберт Льянов провел личный прием потребителей газа
Сотрудники управления Россреестра по Ингушетии организовали экскурсию для студентов по архиву
В Миннаце Ингушетии обсудили подготовку к юбилею общенациональной газеты «Сердало»
В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов

Главное

Яндекс.Метрика

 