Ингушскую молодежь вовлекают в культурную жизнь республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, основная цель мероприятия — узнать, что сегодня интересно молодежи, вовлечь их в культурную жизнь республики и рассказать о лучших и актуальных традициях ингушей и народов Кавказа.

Ребята послушали ряд историй, познакомились с волонтёрским движением ближе, а после рассказали о своих знаниях национальной культуры и изъявили желание помочь продвигать общественный культурный корпус среди своих сверстников.