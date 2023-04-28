Конкурс

Инициативных жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе проектов «Лучшее в общее»

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Дом народов России открывает прием заявок на конкурс на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации «Лучшее в общее».

Как сообщили в Миннаце республики, конкурс проводится Домом народов России при поддержке ФАДН России и совместно с Ресурсным центром в сфере национальных отношений.

Целью конкурса является поддержка и продвижение значимых проектов в сфере межнациональных отношений, направленных на укрепление общегражданской идентичности, поддержку этнокультурного и языкового многообразия, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Подать заявку можно на сайте Дома народов России по 31 августа или по ссылке.

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