Инициативных жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе проектов «Лучшее в общее»

Как сообщили в Миннаце республики, конкурс проводится Домом народов России при поддержке ФАДН России и совместно с Ресурсным центром в сфере национальных отношений.

Целью конкурса является поддержка и продвижение значимых проектов в сфере межнациональных отношений, направленных на укрепление общегражданской идентичности, поддержку этнокультурного и языкового многообразия, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Подать заявку можно на сайте Дома народов России по 31 августа или по ссылке.