Инициативных жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание VI Всероссийской премии «Ключевое слово»

Премия за сохранение языкового многообразия (конкурс лучших реализованных проектов) инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году. Организаторами конкурса являются ФАДН и ФГБУ «Дом народов России».

Как сообщили в Миннаце Ингушетии, конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2021 — 2022 годах, ранее не принимавшие участие в конкурсе.

Приём заявок проходит по адресу slovo@fadn. gov. ru , после чего Экспертный совет, в состав которого входят известные ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.

«Премия «Ключевое слово» призвана подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, значение вклада каждого человека в сохранение и развитие языков. Уверен, что в год старта Международного десятилетия языков коренных народов интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет еще более высоким», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.