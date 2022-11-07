Инициативных жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание VI Всероссийской премии «Ключевое слово»
В России проходит приём заявок с 31 октября по 21 ноября 2022 г. на соискание VI премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».
Премия за сохранение языкового многообразия (конкурс лучших реализованных проектов) инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году. Организаторами конкурса являются ФАДН и ФГБУ «Дом народов России».
Как сообщили в Миннаце Ингушетии, конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2021 — 2022 годах, ранее не принимавшие участие в конкурсе.
Приём заявок проходит по адресу slovo@fadn. gov. ru, после чего Экспертный совет, в состав которого входят известные ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.
«Премия «Ключевое слово» призвана подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, значение вклада каждого человека в сохранение и развитие языков. Уверен, что в год старта Международного десятилетия языков коренных народов интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет еще более высоким», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.