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Иномарку с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии

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Toyota Camry с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Автомобиль был остановлен в ходе проведения сотрудниками управления ГИБДД МВД по региону совместно с судебными приставами-исполнителями мероприятия, направленного на выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

«Проверка по базе данных показала, что водитель иномарки имеет свыше 2 тыс. неоплаченных административных штрафов на общую сумму более 1 миллиона рублей. «Тойота» доставлена в УФССП по Ингушетии, на транспортное средство наложен арест», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

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