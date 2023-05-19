Иномарку с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии
Toyota Camry с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Автомобиль был остановлен в ходе проведения сотрудниками управления ГИБДД МВД по региону совместно с судебными приставами-исполнителями мероприятия, направленного на выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.
«Проверка по базе данных показала, что водитель иномарки имеет свыше 2 тыс. неоплаченных административных штрафов на общую сумму более 1 миллиона рублей. «Тойота» доставлена в УФССП по Ингушетии, на транспортное средство наложен арест», — отметили в пресс-службе силового ведомства.