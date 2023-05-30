Иностранца будут судить в Ингушетии за попытку сбыть героин

Отмечается, что злоумышленник, согласно отведенной ему роли в составе группы, в январе текущего года приехал из Москвы в республику, где из тайника в городе Назрани приобрел для последующего сбыта через «закладки» 7 свертков героина массой 2,29 гр.

Координаты с указанием местонахождения «закладок» он должен был за вознаграждение направлять своему сообщнику, посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет», чтобы тот направлял информацию потенциальным покупателям.

Довести свой преступный умысел до конца иностранец не сумел, так как был задержан правоохранителями с поличным.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.