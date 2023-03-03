Иностранец получил в Ингушетии 8 лет колонии за покушение на сбыт героина

Судом установлено, что иностранец, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в июне 2022 года бесконтактным способом приобрел героин в 7 свертках 3,08 гр. После он должен был размещать наркотики в более мелких партиях в оборудованные им «закладки» за денежное вознаграждение, а отчеты с описанием сформированных тайников передавать своему сообщнику.

В июне прошлого года мужчина успел сделать «две закладки», затем был задержан полицейскими с поличным.

С учетом позиции государственного обвинителя, Магасский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.