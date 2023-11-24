Наркотики

Иностранец получил в Ингушетии 8 лет колонии за попытку сбыть героин

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Решением Магасского районного суда к 8 годам колонии строгого режима приговорили 20-летнего жителя иностранного государства за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Собеседник издания отметил, что в ноябре 2022 года, в целях сбыта наркозависимым лицам, иностранец бесконтактным способом приобрел в республике 36 граммов героина, расфасованного в 82 свертка.

Часть наркотиков осужденный разместил в 4-х «закладках» в городе Магасе, а остальные хранил при себе в целях последующего сбыта.

Довести задуманное до конца злоумышленник не смог, поскольку был задержан правоохранителями 10 ноября прошлого года, а героин, в том числе и из тайников, был изъят из незаконного оборота.

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