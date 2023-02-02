Иностранка осуждена в Ингушетии за вовлечение малолетней дочери в попрошайничество

Женщина, с апреля по октябрь 2022 года, в общественных местах города Сунжа, заставляла свою 4-летнюю дочь выпрашивать деньги и другие материальные ценности у посторонних лиц, подрывая нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетней.

С учетом признания вины, наличия на ее иждивении пятерых детей, суд назначил иностранке наказание в виде двух лет 2-х месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.