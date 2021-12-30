Иностранка получила в Ингушетии 10,5 лет колонии за покушение на сбыт героина

Судом установлено, что женщина, в феврале 2021 года, незаконно приобрела и хранила расфасованное в 83 свертка наркотическое средство — героин, общей массой около 40 грамм.

На территории сельского поселения Экажево Назрановского района она произвела закладку трех свертков наркотиков в тайниках.

Однако довести свой умысел на сбыт наркотиков в крупном размере до конца она не смогла, так как она была задержана сотрудниками полиции с поличным.

С учетом позиции государственного обвинителя Назрановский районный суд приговорил ее к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.