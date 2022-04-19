Мошенничество

Иностранка выманила у жительниц Ингушетии более 100 тыс. рублей

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Прокуратурой города Назрани Ингушетии поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки иностранного государства, которая обвиняется в совершении шести эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что женщина, находясь в городе Волгограде, из корыстных побуждений, в апреле 2021 года, разместила на своей странице в социальной сети «Инстаграмм» объявление с заведомо ложными сведениями о том, что она реализует посуду.

На объявление в апреле-июле того же года откликнулись шесть жительниц Ингушетии, которым она обещала после оплаты на банковскую карту денежных средств отправить товар по почте.

Не получив свой заказ, и после того, как абонент перестал отвечать им на телефонные звонки, граждане поняли, что их обманули и обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Таким образом, незаконными действиями злоумышленницы, им был причинен материальный ущерб на общую сумму более 103 тыс. рублей.

Вскоре правоохранительными органами республики была установлена ее причастность к совершению преступлений.

Приговором Магасского районного суда республики, с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшим, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

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