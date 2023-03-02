Попрошайничество

Иностранке в Ингушетии дали условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество

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49-летняя жительница иностранного государства в Ингушетии получили условный срок за вовлечение своей 10-летней дочери в попрошайничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина с августа по октябрь минувшего года, заставляла ребенка выпрашивать деньги и другие материальные ценности на территории, прилегающей к мечети в городе Сунжа.

Тем самым иностранка подрывала нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетней, отметили в надзорном ведомстве.

Сунженский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на ее иждивении 4-х несовершеннолетних, назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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