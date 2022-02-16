Instagram удалил аккаунт Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

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Компания Meta (Facebook) заблокировала аккаунт Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в принадлежащей ей социальной сети Instagram. Об этом в среду утром заявил сам руководитель субъекта в личном Telegram-канале.

«Мою страницу в социальной сети «Инстаграм» заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал, и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна. Моя пресс-служба разбирается с этим вопросом», — пишет Глава региона.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что до решения проблемы жители региона могут ознакомиться с текущими новостями на официальных сайтах администрации и правительства региона.

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