Instagram удалил аккаунт Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова
Компания Meta (Facebook) заблокировала аккаунт Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в принадлежащей ей социальной сети Instagram. Об этом в среду утром заявил сам руководитель субъекта в личном Telegram-канале.
«Мою страницу в социальной сети «Инстаграм» заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал, и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна. Моя пресс-служба разбирается с этим вопросом», — пишет Глава региона.
Махмуд-Али Калиматов отметил, что до решения проблемы жители региона могут ознакомиться с текущими новостями на официальных сайтах администрации и правительства региона.