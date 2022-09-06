Институт по обеспечению взаимодействия власти с частными инвесторами создан в Ингушетии

«В Ингушетии образован институт инвестиционных уполномоченных. В задачи этой категории муниципальных чиновников входит привлечение инвестиций в экономику, оказание поддержки в сопровождении реализуемых проектов, информирование инвесторов о форматах господдержки, анализ инвестиционной деятельности на территории своего муниципалитета», — сказал собеседник издания.

По его данным, Минэкономразвития направило органам местного самоуправления методические рекомендации по определению функциональных обязанностей инвестиционных уполномоченных, по итогам работы утвержден их список.

Инвестиционный уполномоченный — это представитель органа местного самоуправления, основной задачей которого является обеспечение взаимодействия государства, бизнеса и общества с частными инвесторами с целью повышения инвестиционной активности в муниципальном образовании.

Местные власти полагают, что эти меры позволят усилить работу с инвесторами, реализующими крупные проекты на подведомственной территории, с целью предоставления информации об объемах инвестиций в Северо-Кавказстат.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке построят ряд дошкольных учреждений и обновят одну из школ. Один из объектов — переходящий с 2021 года. Речь идет о детском саде на 220 мест. Контракт на его строительство стоимостью почти 149 млн руб. заключен в марте прошлого года. Дошкольное учреждение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Ещё три дошкольных учреждения, на общую сумму 292 млн руб., построят в том же городе. Соглашение по указанным объектам образования региональное правительство подписало с Министерством просвещения РФ в июле 2022 года. До конца октября этого года власти республики планируют завершить контрактацию по этим детсадам. Все три объекта переходящие на 2023 год.