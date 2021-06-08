Интеллектуальный диалог: «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами

«Аналитика речи» — удобный инструмент для виртуальной АТС «Ростелекома», с помощью которой можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчетов о работе, например, сотрудников колл-центра.

Простой и понятный интерфейс услуги включает возможности использования предустановленных отчетов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

«Непрерывное развитие экосистемы телекоммуникационных сервисов является одним из ключевых направлений развития бизнеса «Ростелекома». Услуга «Аналитика речи» — важный шаг в расширении спектра возможностей виртуальной АТС. В процессе разработки мы уделили особое внимание простоте и удобству управления. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый продукт», — рассказала директор проектов блока технической инфраструктуры «Ростелекома» Мария Белова.

«Восприятие продукта напрямую зависит от качества пользовательского интерфейса и визуализации данных. При этом параметры анализа каждый клиент может определить самостоятельно с учетом специфики бизнеса и настроить дашборд для оперативного контроля наиболее важных показателей. В условиях удаленной работы вопросы контроля качества обслуживания выходят на первый план. Мы видим значительный интерес к сервису «Аналитика речи» со стороны клиентов и ожидаем дальнейшего роста спроса в период действия акции», —отметил руководитель проектов блока информационных технологий «Ростелекома» Михаил Ланцман.

До 13 августа услугу «Аналитика данных» можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности по ссылке. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС «Ростелекома».

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.