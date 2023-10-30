Пенсия

Инвалиду в Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ

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Аппарат Уполномоченного по правам человека по региону добился восстановления прав местного жителя на получение пенсии по инвалидности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В ведомство поступило заявление местного жителя с жалобой на сокращение социальной пенсии по инвалидности. В отделении Социального фонда по республике мужчине объяснили, что после замены паспорта не было осуществлено обновление новых данных документа в базе данных Соцфонда, поэтому выплаты приостановлены. Заявитель сообщил новые данные паспорта, однако выплаты до настоящего момента не были возобновлены», — рассказал собеседник.

По его словам, аппаратом УПЧ по региону в Фонд пенсионного и социального страхования России направлен запрос, по результату рассмотрения которого пенсия по инвалидности местного жителя восстановлена в размере 22 тыс. 941 руб. Пенсия выплачивается в полном объеме согласно установленному графику начисления.

Отмечается, что за неучтенный период заявителю также была произведена доплата социальной пенсии по инвалидности в размере 143 тысячи 515 рублей.

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