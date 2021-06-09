Инвестиции в основной капитал Ингушетии в I квартале увеличились на 57%
Инвестиции в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-марте 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 35,2% — до 75 млрд 43,2 млн рублей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Северо-Кавказстата.
Положительная динамика отмечена во всех субъектах федерального округа, из них наиболее значительная — в Карачаево-Черкесии (на 59,2%), Ингушетии (на 57%) и Чечне (на 55%).
По объему инвестиционных вложений в абсолютных показателях среди всех субъектов СКФО в январе-марте текущего года в основной капитал Ставрополья инвестировано более 39,6 млрд рублей (рост на 37,8%). Второй субъект округа с наибольшим объемом инвестиционных вложений — Дагестан. В республике в I квартале в основной капитал инвестировано почти 15,6 млрд рублей (рост на 25,8%).
В Чечне в основной капитал инвестировано около 9,6 млрд рублей, Северной Осетии — 3,1 млрд рублей, КЧР — чуть более 3 млрд рублей, КБР — 2,8 млрд рублей, в Ингушетии — 1,3 млрд рублей.