Инвестиционно-цифровой потенциал Северной Осетии-Алании растёт вместе со Сбером

Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия-Алания:

«Мы заинтересованы в том, чтобы населению республики были предоставлены доступные и качественные банковские услуги, а также широко развивались цифровые технологии. К примеру, мы планируем начать работу над документами транспортного планирования, но без «цифры», без системы онлайн это сделать невозможно. В этих и других вопросах Сбербанк является для нас надежным партнёром».

Большая совместная работа предстоит в разработке и внедрении региональных геоинформационной системы и плана транспортной сети, развитии школьной цифровой платформы СберКласс, а также комплексных медицинских решений Сбера с использованием искусственного интеллекта.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер — главный драйвер мультипликативного эффекта Северной Осетии-Алании. Как ключевой партнер регионального Правительства и бизнеса мы понимаем нашу ответственность за комплексное развитие региона и внедряем сервисы во всех направлениях экономики. Северная Осетия-Алания быстро наращивает «цифровую зрелость», одной из первых на Северном Кавказе внедряя инновационные решения Сбера. И мы готовы поддержать ещё более динамичное развитие в этом направлении».

В ответ на запрос клиентов и регионального Правительства банк оптимизирует кредитные процессы для более быстрого одобрения сделок и в целом способствует росту инвестпотенциала Республики за счет отраслевой экспертизы с учетом специфики региона. Суммарно за прошедший год выдано 12,3 млрд рублей кредитных средств населению и организациям. В рамках работы Проектного офиса с 2020 года проведена экспертиза крупных проектов на 6 млрд рублей, ещё свыше 5 млрд рублей выдано на финансирование бизнеса по ключевым программам господдержки бизнеса. Динамично растёт и рынок услуг для физических лиц. Здесь драйвером роста остаётся ипотечное кредитование, которым воспользовались около 3,5 тысяч семей. Устойчивый спрос помогает развитию рынка недвижимости, где Сбер уже финансирует строительство 22 тысяч м2 жилья на 700 млн рублей и готов расширять присутствие на рынке.

Также республиканское Управление по информационным технологиям и связи совместно с региональной командой Сбера развивает цифровую инфраструктуру для жителей Северной Осетии-Алании. Свыше 70% клиентов банка пользуются финансовыми онлайн-сервисами, безналичная оплата доступна в большинстве точек продаж и предоставления частных и государственных услуг. Среди сервисов экосистемы Сбера наиболее востребованы доставка из СберМаркета, DeliveryClub, а также онлайн-кинотеатра Okko. Суммарно ими пользуются уже более 53 тысяч жителей Республики.