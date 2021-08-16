Иса Албогачиев успешно выступил на чемпионате мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Уфе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», во второй день чемпионата мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Башкортостане Албогачиев, представляющий город Тюмень, стал победителем в разделе «Gi» (в кимоно) в весовой категории до 69 кг.

Напомним, сборная России на этом чемпионате заняла первое место в медальном зачете, завоевав 83 награды.