Грэпплинг

Иса Албогачиев успешно выступил на чемпионате мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Уфе

0

Ингушский спортсмен Иса Албогачиев успешно выступил на соревнованиях по неолимпийскому виду борьбы грэпплингу в Уфе.

 

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», во второй день чемпионата мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Башкортостане Албогачиев, представляющий город Тюмень, стал победителем в разделе «Gi» (в кимоно) в весовой категории до 69 кг.

Напомним, сборная России на этом чемпионате заняла первое место в медальном зачете, завоевав 83 награды.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоится научная конференция «Лев Толстой и Кавказ»
В Ингушетии пройдет акция «Российская ленточка»
За сутки в Ингушетии подтверждено 70 новых случаев Covid-19
Нарушения на дорогах в Ингушетии стали выявлять с помощью беспилотников
В Ингушетии рядом с детской больницей построят инфекционное отделение на 60 коек
Школьников Ингушетии обеспечат учебниками до 28 августа текущего года
Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграли главные роли в сериале МегаФона
Калиматов предложил объявить 2022 год в Ингушетии Годом спорта
В Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору в честь победы Евлоева на Олимпиаде
Калиматов вручил ключи от BMW победителю Олимпиады в Токио Мусе Евлоеву
Ингушетия встретила победителя Олимпиады борца Мусу Евлоева

Главное

Яндекс.Метрика

 